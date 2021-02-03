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Спорт

Экс-футболист «Динамо» и сборной Украины стал тренером

13:47 3 февраля 2021
Тарас Михалик

Бывший футболист киевского «Динамо» и московского «Локомотива» Тарас Михалик, в августе прошлого года объявивший о завершении карьеры игрока, трудоустроился уже в новой должности.

Экс-защитник, проведший 32 матча за национальную сборную Украины и участвовавший в финальном турнире Евро-2012, вошел в тренерский штаб второй команды луцкой «Волыни», выступающей во второй отечественной лиге. Михалик, который перед завершением карьеры провел 21 матч в первой лиге за основную команду «крестоносцев», будет ассистентом Альберта Шахова.

Тарас Михалик (справа) вошел в тренерский штаб Альберта Шахова (по центру)

Отметим, что за свою игровую карьеру Тарас становился чемпионом Украины (дважды) и России, обладателем Кубка Украины (дважды) и России (трижды), а также Суперкубка Украины (дважды). В 2006-м в составе молодежной сборной Украины стал вице-чемпионом Европы — в решающем матче финального турнира, проходившего в Португалии, «желто-синие» уступили Нидерландам.

Добавим, что «Волынь-2» на зимний перерыв ушла, набрав 10 очков в 11 матчах и занимая восьмое место в группе А второй лиги. Сезон возобновится для лучан 19 марта выездным поединком с «Ужгородом».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист сборной Украины Тарас Михалик устроил потасовку на футзальном турнире.

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