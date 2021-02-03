Правнук диктатора Муссолини подписал контракт со знаменитым футбольным клубом

Римский «Лацио», который сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с действующим обладателем трофея — мюнхенской «Баварией», подписал профессиональный контракт с 18-летним защитником Романо Флориани Муссолини.

Это правнук печально известного итальянского диктатора Бенито Муссолини. Парень уже провел несколько матчей за команду U19 и теперь будет стремиться попасть в первую команду «орлов». «Он скромный парень, который никогда не жалуется. Мне он нравится. Он еще не опытный игрок, но выглядит многообещающим. Для меня ничего не значит его обременительная фамилия. Я никогда не разговаривал с его родителями, и единственное, что имеет значение, — заслуживает ли футболист играть», — приводит слова тренера молодежного состава «Лацио» Мауро Бьянчесси издание Repubblica.

Примечательно, что фанаты «Лацио» известны своими фашистскими взглядами. В частности, в 2019-м перед матчем Кубка Италии с «Миланом» на улицах Рима был выставлен баннер с надписью «Слава Бенито Муссолини», а радикальные болельщики вскидывали руки и выкрикивали фашистские лозунги.

Добавим, что мать Романо, Алессандра Муссолини, в молодости пробовала себя актрисой и моделью (во многом благодаря родственным связям с Софи Лорен), а затем была основательницей неофашистской партии «Социальное действие». В конце 2020-го мать вместе с сыном принимали участие в шоу «Танцы со звездами». А вот в его футбольную карьеру родительница предпочитает не лезть. «Я предпочитаю оставаться в стороне. Мой сын не хочет никакого вмешательства в его жизнь или в его выбор», — говорит Алессандра.

Романо вместе с матерью участвовал в "Танцах со звездами"

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что работник автомойки разбил в хлам Ferrari экс-вратаря «Лацио» Федерико Маркетти.

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