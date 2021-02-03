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Спорт

Жена звезды «МЮ» получила смертельные угрозы: клуб усилит охрану дома футболиста

20:18 3 февраля 2021
Антони Марсьяль с женой

Супруга звездного футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Антони Марсьяля, Мелани Да Крус, испытала не самые приятные моменты в своей жизни.

Девушка получила в соцсетях множественные расистские сообщения со смертельными угрозами, касающиеся как ее мужа, так и ее самой. Как сообщает издание Daily Mail, «манкунианцы» уже позаботились об обеспечении дополнительной охраны возле дома футболиста.

Впрочем, данный неприятный факт никоим образом не повлиял на игру Марсьяля. В частности, выйдя на поле в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона», Антони забил два мяча и поспособствовал разгромной победе «красных дьяволов» — 9:0.

Отметим, что это уже не первый случай проявления расизма со стороны фанатов «МЮ» по отношению к своим футболистам. Ранее от подобных выходок так называемых «болельщиков» пострадали защитник Аксель Туанзебе и нападающий Маркус Рашфорд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что игрок «Марселя» Альваро Гонсалес, спровоцировавший расистский скандал с Неймаром, получал угрозы расправы с ним и его родителями.

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