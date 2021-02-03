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Спорт

«Динамо» — ЦСКА 1948: прямая видеотрансляция матча в Турции

9:03 4 февраля 2021
Динамо&nbsp;— ЦСКА 1948

В четверг, 4 февраля, киевское «Динамо проведет третий спарринг на тренировочном сборе в Турции. После поражения от болгарского «Лудогорца» (1:2) и победы над тбилисским «Динамо» (1:0) подопечные Мирчи Луческу сразятся с софийским ЦСКА 1948 из Болгарии (в 16:15), который возглавляет знаменитый экс-футболист, бывший наставник сборной страны Красимир Балаков.

Отметим, что на турецких сборах соперник «бело-синих», занимающий в чемпионате Болгарии шестое место, уже уступил польской «Стали» (1:2), сыграл вничью с украинской «Александрией» (1:1) и победил «Македонию ГП» (1:0). Кстати, в составе ЦСКА 1948 нет ни одного легионера, а лучшему бомбардиру команды Мартину Камбурову в октябре исполнилось… 40 лет.

Прямую видеотрансляцию матча «Динамо» — ЦСКА 1948, которую проведет YouTube-канал украинского клуба, смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 16:15) в этой новости.

Напомним, что на турецком сборе у парней Мирчи Луческу запланированы также спарринги с македонской «Шкендией» (7 февраля) и белорусским БАТЭ (8 февраля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в 1/16 финала Лиги Европы «Динамо» сразится с бельгийским «Брюгге».

Фото ФК «Динамо»

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