Последнее прижизненное видео Диего Марадоны показали на телевидении

Аргентинский телеканал Crónica показал видеозапись с участием легендарного футболиста Диего Марадоны. Съемку провели за несколько дней до его кончины, уже после операции на мозге, сообщает ole.com.ar.

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В Аргентине утверждают, что это последняя прижизненной запись Марадоны, скончавшегося от сердечного приступа 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет.

«У меня остался шрам, но я в порядке. Вообще-то мне не нравятся такие интимные моменты, но в окружении хороших людей я раскрываюсь. Целую тебя, Луке», — произнес Диего Марадона, обращаясь к своему врачу Леопольдо Луке.

На записи Марадона сидит за обеденным столом с пластырем на голове после операции и произносит слова неразборчиво.

Кстати, доктор Луке обвиняется в подделке подписей легендарного аргентинца на некоторых важных документах. Документы с поддельной подписью Марадоны были найдены правоохранительным органами при обыске офиса и дома доктора Луке. Факт фальсификации был подтвержден после каллиграфической экспертизы. Результаты экспертного заключения уже получены прокуратурой Сан-Исидро, которая ведет расследование по делу гибели Марадоны. Таким образом, Леопольдо Луке занесли в реестр подозреваемых в причастности к смерти легенды мирового футбола.

Как известно, после кончины футболиста стадион «Сан Паоло» в Неаполе назвали именем Диего Марадоны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Диего Марадону похоронили на частном кладбище, а его сердце сохранили для исследований.

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