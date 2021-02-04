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Спорт

Вдова внезапно умершего футболиста нашла утешение в объятиях другого знаменитого игрока

16:35 4 февраля 2021
Франческа Фиоретти

Актриса Франческа Фиоретти, вдова бывшего капитана «Фиорентины» Давиде Астори, внезапно скончавшегося во сне в марте 2018 года, нашла счастье с новым футболистом. Нынешний избранник ее сердца — знаменитый защитник «Интера» и капитан сборной Сербии Александар Коларов.

Фотографии, опубликованные итальянским еженедельником Chi, подтвердили, что они действительно пара. Фиоретти и Коларов были пойманы в объектив обменивающимися страстными поцелуями на железнодорожном вокзале в Милане, где футболист провожал возлюбленную.

Напомним, что капитана «Фиорентины» Давиде Астори почти три года назад нашли мертвым в номере отеля La di Moret в Удине, где «фиалки» готовились к игре против местной команды. 31-летний футболист умер от остановки сердца. У Астори осталась маленькая дочь Виттория, которой сейчас четыре года.

Франческа Фиоретти с Давиде Асторе

Что же касается обладателя шести титулов в составе «Манчестер Сити», а также триумфатора Кубка и Суперкубка Италии в футболке «Лацио» 35-летнего Александара Коларова, то в декабре 2019-го футболист развелся с женой Весной после 12 лет совместной жизни (у них двое детей). Причиной развода стали связи Коларова на стороне. В частности, дизайнер Кристина Миячевич родила футболисту внебрачного сына.

Александар Коларов развелся с женой Весной в декабре 2019 года

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Италии Николо Дзаньоло закрутил шуры-муры с красавицей-моделью, которая старше его на 12 лет.

Фото Chi, Instagram

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