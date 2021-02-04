«Барселона» с Месси чудом спаслась от вылета из Кубка Испании: видеообзор матча

Знаменитая «Барселона» находилась в считанных минутах от вылета из Кубка Испании на стадии четвертьфинала, проигрывая в конце основного времени на поле «Гранады» — 0:2, но чудом спаслась. Благодаря голам Гризманна на 88-й минуте и Альбы на 90+2-й каталонцам удалось перевести игру в овертайм, а «перестрелка» в компенсированное время принесла команде Рональда Кумана победу — 5:3 (Гризманн, 88, 100, Альба, 90+2, 113, де Йонг, 108 — Кенеди, 33, Сольдадо, 47, Вико, 103, с пенальти). Кстати, в ходе поединка «Барса» нанесла по воротам соперника 36 (!) ударов (20 — в створ). Это лучший результат команды во всех турнирах с сезона-2013/2014.

Отметим, что Месси, подробности контракта которого с клубом рассекретили в прессе, в этом поединке отдал юбилейную, 300-ю, голевую передачу в карьере (259 раз форвард удачно ассистировал партнерам за «Барселону» и 41 раз — в составе сборной Аргентины).

Кстати, главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после финального свистка ответил на вопрос, останется ли Лионель Месси в команде.

«Я в этом не уверен. Да, я надеюсь на это, потому что он по-прежнему отличный игрок и все еще выигрывает матчи для нас, для команды. Мне нравится его тренировать. Видеть его качества на тренировках каждый день — это невероятно. Он пришел в „Барселону“ маленьким ребенком. Я все еще не могу представить его в футболке другого клуба», — заявил Рональд Куман.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» с красной карточкой Месси проиграла «Атлетику» финал Суперкубка Испании.

Фото Twitter ФК «Барселона»

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