Владимир Кличко похвастался огромным снегоходом

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко опубликовал в социальных сетях фотографию машины для «больших парней».

В Instagram он выложил фото, на котором снялся рядом с машиной, стоящей на большом заснеженном поле. «Большому парню нужен большой снегоход», — пошутил Владимир Кличко.

Напомним, что во время жесткого карантина Владимир Кличко, посетовавший на закрытые горнолыжные курорты, показал, как морозные дни рыбачил на льду. «Наконец-то зима. Говоря о выдержке… Попробуйте поймать рыбку при минус 20 по Цельсию или минус 4 по Фаренгейту…»

Кстати, его маленькая дочь Кайя Евдокия тоже любит активные занятия. Так Владимир Кличко рассказывал, что она «тоже любит вызовы», а некоторые вещи она делает лучше, чем он — например, катается на лошадях

Фото со странички Владимира Кличко в социальных сетях.

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