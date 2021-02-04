«Я как заноза»: Усик резко высказался о судьбе боя Джошуа — Фьюри

Непобедимый украинский супертяжеловес Александр Усик (18 побед, 13 из них — нокаутом), которого обязывают провести бой с британцем Джо Джойсом (12 побед, 11 из них — нокаутом) за временный титул, рассказал, как обстоят дела с его званием претендента на титул WBO и организацией суперпоединка между Энтони Джошуа (24 победы, 22 из них — нокаутом, 1 поражение) и Тайсоном Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья).

«Мы наблюдаем за тем, что происходит, — заявил Александр Усик в эфире YouTube-канала «Ходят слухи». — Джошуа должен защитить свой пояс со мной. Все элементарно просто: здесь работает не спорт, а бизнес. Вместе мы соберем 20 миллионов долларов, а бой Джошуа с Фьюри — 100 миллионов. Естественно, люди смотрят по суммам.

Нужно договориться о дальнейших действиях, и это не моя задача, а моего промоутера. Моя — выходить в ринг подготовленным и побеждать, а его — организовать мне это. Думаю, они должны все сделать максимально выгодно для нас, потому что я представляю компанию — вместе мы работаем и зарабатываем.

Какую сумму я готов принять, чтобы подождать? Не могу конкретизировать суммы, но об этом надо разговаривать. С точки зрения спортсмена я не хочу… Потому что много фанатов хотят увидеть бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Я как заноза. Я могу стать раздражителем для многих, которые даже меня любят, что не дал этому поединку состояться. Просто это фурор — больше 33 лет не было абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе (в 1999-м таковым становился британец Леннокс Льюис — Авт.). Я сам хочу увидеть этот бой, но если я хочу боксировать за пояс, а меня хотят по-наглому «сбрить», то так не будет. Я готов к диалогу, если — нет, то это в другом поле будет решаться".

Напомним, что Александр Усик стал обязательным претендентом на пояс WBO после победы над британцем Дереком Чисорой. Но, чтобы провести бой вне очереди (предположительно в июне на Ближнем Востоке), Джошуа и Фьюри могут заплатить украинцу солидную компенсацию. Сам же Усик может сразиться с Джойсом в апреле.

Возможный соперник Усика — 35-летний британец Джо Джойс — не потерпел на профессиональном ринге ни одного поражения

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик на охоте едва не совершил непоправимую ошибку.

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