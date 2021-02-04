Оскандалившийся Артем Дзюба смутил зрителей предметом своей одежды

После поутихшего секс-скандала российский футболист Артем Дзюба вновь заставил говорить о себе. Игрок питерского «Зенита» выложил в Instagram фото с тренировки и этим немало смутил подписчиков. На записи хорошо видно, что пока команда тренируется в обычной форме, Дзюба рассекает по полю то ли в трусах-боксерах, то ли в форменных шортах, но демонстративно укороченных.

Новая форма Дзюбы не могла не привлечь внимания:

Напомним, скандальное видео, где Дзюбу запечатлели за интимным процессом, появилось в сети в ноябре 2020 года и стало предметом широкого обсуждения. О скандальной записи дискутировали даже во время ежегодной путинской пресс-конференции.

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