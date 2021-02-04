За патриотизмом прячутся грязнейшие люди, — Усику обещали огромные деньги за смену гражданства

Знаменитый украинский боксер Александр Усик, выигравший осенью прошлого года у британца Дерека Чисоры 18-й бой в профессиональной карьере, высказал свое мнение о патриотизме, признался, что ему предлагали огромные деньги за смену гражданства, и рассказал, как отреагировал на попадание в базу «Миротворца».

«Патриотизм — это то, за чем прячутся грязнули, грязнейшие люди, — заявил Александр Усик в интервью YouTube-каналу «Ходят слухи». Я — сын своей страны. Я ее очень сильно обожаю и люблю. Мне предлагали много раз и немаленькие суммы для того, чтобы я поменял гражданство. Пять-шесть стран, прям нормальный кэш. При том, что это просто за согласие. В дальнейшем еще будет нормально денег, говорили. Но не все ж за деньги можно купить.

Я люблю свою страну, стараюсь развивать ее в разных родах деятельности. Стараюсь в спорте ее прославлять и поднимать флаг, строить здесь бизнес, с которого я буду платить налоги стране. И я хочу здесь жить и хочу, чтобы мои дети здесь жили. Кто-то уезжает. Моя жена говорит — дом, у нас с ней все очень сходится. В плохой момент, в тяжелый момент легче всего просто взять и уехать, а не остаться и помочь стране.

Почему мы с Ломаченко попали в базу «Миротворца»? Из-за фильма, наверное. Очень спокойно к этому отнесся. Не заостряю внимания на этом. Я не искал никакой информации в интернете. Не искал ни поддержки, ни какого-то хая".

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александр Усик резко высказался о судьбе поединка Джошуа — Фьюри.

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