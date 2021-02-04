Умер отец братьев Суркисов

В четверг, 4 февраля, ушел из жизни большой любитель футбола Рахмиль Суркис, воспитавший вместе с супругой Риммой Яковлевной двух известных не только в Украине сыновей — президента ФК «Динамо» Игоря Суркиса и вице-президента УЕФА Григория Суркиса.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети внучка Рахмиля Давидовича Яна.

«Покойся с миром наш Мишаня! Ты всегда будешь жить в наших сердцах! Вечная тебе память!» — написала Яна Суркис.

10 декабря 2020-го Рахмилю (Михаилу) Давидовичу исполнился 101 год.

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Отец братьев Суркисов прошел войну, служил в Германии, более 60 лет работал врачом, в том числе невропатологом в столичной поликлинике. В шкафу юбиляра скромно висит пиджак с наградами. А ведь показать Суркису-старшему было что — ордена Отечественной войны и Богдана Хмельницкого, два ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Рахмиль Давидович до 80 лет водил машину, а матчи любимого «Динамо» посещал и после 100-летнего юбилея.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ушла из жизни мама братьев Суркисов Римма Яковлевна.

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