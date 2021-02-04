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Спорт

Сборная Украины добыла эффектную победу в отборе на женский Евробаскет-2021

22:07 4 февраля 2021
Украина&nbsp;— Португалия

В четверг, 4 февраля, женская сборная Украины по баскетболу провела очередной отборочный матч чемпионата Европы, финальная часть которого запланирована на лето 2021 года в Испании и Франции.

В рамках «пузыря» в пригороде Порту Матозиньюше подопечные черногорского специалиста Срджана Радуловича разгромили команду Португалии — 87:58 (21:16, 12:12, 30:17, 24:13) и закрепились на второй позиции в группе G. Самым результативными игроками у «желто-синих» стали Кристина Филевич (29 очков), а также капитан команды Алина Ягупова, попавшая в десятку лучших спортсменов Украины 2020 года (17 пунктов и 14 передач).

Еще в одном поединке в квартете сборная Бельгии не заметила соперниц из Финляндии — 82:47.

Положение команд: 1. Бельгия — 10 очков (5 матчей); 2. Украина — 8 (5); 3. Португалия — 6 (5); 4. Финляндия — 6 (5).

В последнем поединке в группе украинская команда в субботу, 6 февраля, сыграет против финок.

Напомним, что в финальную стадию Евробаскета-2021 выйдут победители групп, а также пять из девяти лучших сборных, занявших вторые места.

Ранее «желто-синие», как известно, обыграли в квалификации чемпионата Европы Португалию (72:60) и Финляндию (84:66), а также дважды уступили Бельгии (66:83 и 65:87).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужская сборная Украины гарантировала себе путевку в финальный турнир чемпионата Европы.

Фото fiba. basketball

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