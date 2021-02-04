Экс-жена звезды футбола Кержакова бросила нового мужа через три недели после свадьбы на Мальдивах

Милана Тюльпанова, бывшая жена звездного российского футболиста Александра Кержакова, недавно рассказавшая о насилии в семье, ушла от нового мужа всего через три недели после свадьбы на Мальдивах. Об этом 27-летняя девушка сообщила в Instagram.

«Ребята, понимаю, что это вам покажется странным, но у меня с Женей больше нет никаких отношений и ничего общего быть не может, — написала Милана Тюльпанова. — Этот человек оказался крупным мошенником, кинув на бабки огромное количество людей. Был трижды судим, в 1998 году был пойман за попытку угнать машину, насильно удерживал человека, чтобы тот подписал дарственную, занимался рейдерством, выселяя пожилых людей из квартир.

Документальное подтверждение вскоре я приложу. Жизнь все продолжает меня учить. Мне очень больно".

По информации российских СМИ, с 45-летним Евгением Милану несколько месяцев назад свела общая подруга.

«Поначалу мы просто общались, и я никаких иллюзий не строила насчет какого-то глобального хеппи-энда, — рассказывала Милана Тюльпанова в интервью Peopletalk.ru. - Но в какой-то момент я смогла его подпустить к себе ближе, хотя это было не так просто психологически, когда уже есть негативный опыт.

Как-то с Женей у нас был разговор о том, что у меня не было свадьбы, только роспись. Я сказала: если у меня будет свадьба, то я хотела бы, чтобы она была какой-нибудь необычной. Вот он и запомнил.

Мы приехали на Мальдивы, и он мне за день сказал: «У нас завтра свадьба». Я была не против, потому что это само по себе запоминающееся событие. И, конечно же, для меня это был классный сюрприз".

Напомним, что в годы карьеры 38-летний Александр Кержаков выступал за «Зенит», московское «Динамо», «Севилью» и «Цюрих». Знаменитый форвард — трехкратный чемпион России, победитель Кубка и Суперкубка страны. В составе испанского клуба он завоевал Кубок УЕФА, а также Кубок и Суперкубок страны, а в футболке швейцарского — национальный Кубок. Кержаков — лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), «Зенита» (161) и сборной России (30). В браке с Миланой Тюльпановой у футболиста родился сын, который по решению суда живет с матерью.

Александр Кержаков — лучший бомбардир в истории российского футбола

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у знаменитого футболиста Александра Кержакова украли 11 млн долларов.

Фото Instagram

318

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter