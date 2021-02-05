Футболист «Порту» рухнул без сознания: в него врезался вратарь из России

Состоявшийся накануне матч чемпионата Португалии по футболу «Белененсеш» — «Порту» (0:0) едва не закончился трагедией. На 85-й минуте встречи российский вратарь хозяев поля Станислав Крицюк, играя на выходе, врезался в защитника гостей Нану, после чего тот рухнул на газон и потерял сознание.

26-летнего футболиста из Гвинеи-Биссау срочно отправили в больницу на скорой помощи. А одноклубник Нану — Пепе — после увиденного не смог сдержать слез.

Как сообщает издание A Bola, защитник «Порту» еще в «скорой» пришел в себя. Хотя позже врачи диагностировали у Нану сотрясение головного мозга и травму спинного мозга.

Пострадавший футболист «Порту» Нану

«Просто невероятно, это чистая красная карточка (голкипер не получил даже „горчичник“. — Авт.). Что это за арбитр? Мои игроки в ярости. Это железный пенальти. Как в таком моменте можно не фиксировать фол? Нас просто ограбили», — возмущался после финального свистка главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау.

Одним из тех, кто едва ли не больше других переживал из-за случившегося, был по окончании матча вратарь, в активе которого два матча в составе сборной России.

«Первое и самое главное: я надеюсь, что с Нану все будет хорошо, что он поправится, будет полностью здоров и снова в скором времени выйдет на поле! - написал Станислав Крицюк в Instagram. — Я буду молится за Нану и за его семью, чтобы все было хорошо с ним.

Второе: так как я сейчас получаю много оскорблений в свой адрес через интернет, хочу объяснить эпизод. Я шел на перехват, и мы с Нану, плюс защитник, двигались к мячу. Я кричал, что играю, если бы защитник оставил мяч, то я был бы первым на мяче и выбил бы его кулаками. (На повторе хорошо видно, что мой кулаки прямо за ногой Бруно и где мои руки, и когда и с какой стороны идет столкновение). И Нану врезался бы в меня и фол был бы в нашу сторону (решение судьи и VAR не назначать пенальти подтверждает мои слова). На видео это видно.

Еще раз! В Нану я не влетал руками или кулаками, как иногда может показаться на фото или с определенных ракурсов. Нану влетел в меня с боку и мы ударились головами. Соотвественно, в моих действиях не было злого умысла, просто игровой момент. И я бы мог оказаться на месте Нану, но мне чуть больше повезло.

Третье: я это написал, чтобы остановить негативные комментарии. Хотя я понимаю, что так люди выражают свою любовь к клубу и беспокойство за игрока. Никто в том, что случилось не виноват. Это спорт. И к моему большому сожалению, в нем иногда случаются такие вещи! Дай Бог здоровья Нану и терпения и сил его семье! Всем добра!"

30-летний вратарь «Белененсеша» Станислав Крицюк тяжело переживает случившееся

Пресс-служба «Порту» сообщила, что на данный момент состояние Нану стабильно, он ориентируется во времени и пространстве. Проведенные обследования не выявили серьезных изменений в организме футболиста, однако в ближайшее время Нану останется под наблюдением врачей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вратаря увезли в больницу после страшного фола в чемпионате Бразилии.

Фото sport24.ru, sondakika.com, ФК «Порту»

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