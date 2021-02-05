«Дубль» Коноплянки принес «Шахтеру» победу перед отъездом из Турции

В пятницу, 5 февраля, чемпион Украины «Шахтер», которому 18 и 25 февраля предстоят матчи 1/16 финала Лиги Европы против израильского «Маккаби» из Тель-Авива, завершил тренировочный сбор в Турции. В последнем перед возвращением в Киев спарринге подопечные Луиша Каштру отпраздновали первый успех на втором этапе подготовки, обыграв «Борац», который занимает в чемпионате Боснии и Герцеговины пятое место, — 2:0 (Коноплянка, 39, 41).

«Шахтер»: Трубин (Пятов, 46), Додо (Болбат, 46), Витао (Бондарь, 46, Хочолава, 61), Матвиенко (Кривцов, 46), Исмаили (Корниенко, 46, Сиприано, 70), Степаненко (Маркос Антонио, 46), Патрик (Майкон, 46), Марлос (Шостак, 46, Мудрик, 70), Тайсон (Соломон, 46), Коноплянка (Тете, 46), Мораес (Фернандо, 46, Дентиньо, 61).

Напомним, что дончане, отстающие от «Динамо» на одно очко, 13 февраля стартуют во второй части чемпионата Украины выездным поединком против «Колоса» из Коваливки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» на сборе в Турции также сыграл вничью с сербской «Црвеной Звездой» (0:0), с «Мариуполем» (2:2) и уступил словацкому «Словану» (0:1).

Фото ФК «Шахтер»

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