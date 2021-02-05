Свитолина проиграла в Мельбурне неимоверный матч экс-чемпионке US Open

В пятницу, 5 февраля, сильнейшая теннисистка Украины Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом рейтинге, провела четвертьфинальный поединок на турнире WTA 500 Gippsland Trophy в Мельбурне c призовым фондом 565 тысяч долларов.

В борьбе за путевку в полуфинал одесситка, заработавшая за карьеру почти 20 млн долларов «грязными», в неимоверной борьбе уступила 25-летней чемпионке US Open-2019 в парном разряде Элизе Мертенс из Бельгии (20-я) — 3:6, 7:5, 6:10 (ранее украинка выиграла у соперницы три из четырех поединков).

Уступив в первом сете, одесситка безнадежно проигрывала и во второй партии (2:5). Но, собрав волю в кулак, Элина при счете 4:5 отыграла три (!) матчбола и таки дожала бельгийку — 7:5. Но все же на концовку поединка Свитолиной, к сожалению, не хватило — 6:10.

Отметим, что во всех 12 состязаниях, проходящих в эти дни в Мельбурне, была сделана однодневная пауза, поскольку у одного из работников карантинного отеля обнаружили британский штамм коронавируса. В срочном порядке 507 человек (в том числе 160 игроков) сдали тесты на короновирус. Все результаты, в том числе и у Элины Свитолиной, оказались отрицательными. Кроме того, в одиночном разряде все матчи состоят из двух полных сетов, а третий, если требуется, проходит в формате тай-брейка до десяти очков.

Выход в четвертьфинал турнира в Мельбурне принес Свитолиной, за игрой которой наблюдал у корта ее бойфренд, французский теннисист Гаэль Монфис, 12 675 долларов. Впереди — стартующий 8 февраля первый в сезоне турнир «Большого шлема» Australian Open.

Напомним, что в основной сетке Открытого чемпионата Австралии выступят две украинки. Элина Свитолина на старте соревнований сыграет против чешки Мари Бузковой (52-я ракетка мира), а Марта Костюк (78-я), уступившая на турнире в Мельбурне Grampians Trophy американке Дженнифер Брэйди (1:6, 4:6), сразится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (36-я).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина обыграла в Австралии неудобную соперницу Елену Остапенко.

Фото Twitter WTA

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