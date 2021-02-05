Выпил таблетку жены: знаменитого вратаря отстранили от футбола за допинг

Финалист Лиги Европы в составе «Аякса», 24-летний голкипер сборной Камеруна Андре Онана дисквалифицирован УЕФА на год за нарушение допинговых правил, сообщает официальный сайт голландского клуба.

Внесоревновательный допинг-тест, который вратарь сдал 30 октября прошлого года, выявил наличие в моче футболиста фуросемида (препарат выводит из организма лишнюю жидкость и снижает кровяное давление). Дисквалификация распространяется на все соревнования, как национальные, так и международные.

«Утром 30 октября Онана почувствовал себя плохо, — говорится в сообщении ФК «Аякс». — Он хотел принять таблетку, чтобы облегчить дискомфорт. Однако сам того не зная, принял лазимак, лекарство, который ранее прописали его жене. Замешательство Онаны привело к тому, что он по ошибке принял лекарство своей жены, что в конечном итоге привело к наказанию со стороны УЕФА.

Кроме того, дисциплинарный орган УЕФА заявил, что у Онана не было намерения жульничать. Однако УЕФА считает, что на основании действующих антидопинговых правил спортсмен обязан постоянно следить за тем, чтобы запрещенные вещества не попадали в его организм".

Андре Онана с женой

Сообщается, что Онана (в свое время он играл против киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов) и «Аякс» подадут на решение дисциплинарного комитета УЕФА апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

В текущем сезоне Андре Онана провел в составе знаменитого футбольного клуба 26 поединков во всех турнирах, пропустил 22 мяча и девять матчей сыграл на «ноль». Камерунец, воспитывавшийся в академии «Барселоны», — чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Нидерландов.

Кстати, несколько дней назад болельщики «Аякса» пережили еще один шок. Из-за технической ошибки сотрудников клуба в заявку амстердамцев на плей-офф Лиги Европы не была внесена фамилия звездного новичка команды форварда Себастьяна Аллера, за которого голландский гранд в январе заплатил английскому «Вест Хэму» рекордные в истории «Аякса» 22,5 млн евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинскую чемпионку Европы Наталью Прищепу отстранили от Олимпийских игр за применение допинга.

Фото ФК «Аякс»

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