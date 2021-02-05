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Спорт

Чемпион мира по футболу порвал с моделью, набившей интимное тату с его именем

17:05 5 февраля 2021
Жером Боатенг и Кася Ленхардт

Чемпион мира в составе сборной Германии и победитель Лиги чемпионов в футболке «Баварии» Жером Боатенг расстался со своей девушкой, эффектной польской моделью Касей Ленхардт. Напоследок знаменитый футболист ганского происхождения обвинил бывшую пассию в шантаже и назвал ее причиной ссор со своей семьей, сообщает Bild.

Боатенг встречался с бывшей финалисткой конкурса Top Model около 15 месяцев. В январе девушка в состоянии алкогольного опьянения врезалась в уличный столб на автомобиле футболиста, после чего Боатенг решил расстаться с ней. Жерома не удержала даже интимная татуировка с его именем под левой грудью модели.

«Я прекратил отношения с Касей Ленхардт, — цитирует Жерома Боатенга Bild. — Мы больше не вместе. Это единственный верный путь для меня и моей семьи. Я должен был сделать этот шаг и подвести черту. Прошу прощения у всех, кому я причинил боль. Особенно у своей бывшей девушки Ребекки. Я разочаровался сам в себе. Мужчина должен взять на себя ответственность и действовать в интересах своей семьи, что я и делаю сейчас».

Кася не стала отмалчиваться и ответила 32-летнему футболисту. «Это я разорвала отношения! Из-за твоей лжи и постоянных измен», — написала модель в Instagram. Более того, девушка пообещала позже раскрыть некие тайны, а пока взяла паузу.

Любопытно, что бывшая Жерома — Ребекка Сильвера — уже выступила в поддержку Боатенга: «Кася уже разрушила мою семью ради своей выгоды. Я не позволю ей уничтожить и Жерома, изобразив из себя жертву. Она уже нанесла достаточно вреда».

Бывшая возлюбленная футболиста Ребекка

Напомним, что до отношений с Ребеккой и Касей Жером Боатенг был женат на Шерин Сенлер, родившей ему трех детей (близняшкам Ламии и Соли в марте исполнится 10 лет, а сыну футболиста Джермару — 6 лет).

Жером Боатенг со своими близняшками Ламией и Соли

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вдова внезапно умершего капитана «Фирентины» Давида Астори нашла утешение в объятиях другого знаменитого футболиста.

Фото Instagram, Facebook

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