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Спорт

Бывший вратарь «Динамо» пропустил глупый гол в Саудовской Аравии: видео курьеза

20:03 5 февраля 2021
Максим Коваль

Экс-вратарь киевского «Динамо» Максим Коваль, в активе которого два матча в составе сборной Украины, стал одним из антигероев поединка 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада» (1:4).

«Аль-Фатех», цвета которого защищает 28-летний украинский голкипер, вышел вперед уже на 2-й минуте встречи. Но спустя семь минут неуверенные действия Максима позволили гостям сравнять счет. Комичность эпизода в том, что форвард «Аль-Иттихада» Аль-Муваллад, увидев, что наш голкипер далековато вышел из ворот, забросил ему «парашют» ударом от боковой линии поля.

Не выручил свою команду украинский вратарь и в эпизоде, когда гости при попустительстве обороны хозяев поля довели дело до разгрома. Когда соперник вышел на «свидание» с Ковалем, наш вратарь решил предугадать дальнейшие действия оппонента (тот мог отпасовать на партнера) и в итоге побежал с игроком «Аль-Иттихада»… в разные стороны.

Напомним, что Максим Коваль в 17 лет перебрался в «Динамо» из запорожского «Металлурга» за 3,1 млн евро. Но закрепиться на последнем рубеже «бело-синих» талант так и не сумел, выступая на правах аренды за «Говерлу», датский «Оденсе» и испанский «Депортиво». С 2018 года голкипер, ставший первым в истории сборной Украины игроком, родившимся после провозглашения независимости нашей страны, защищает цвета «Аль-Фатеха», с которым в нынешнем сезоне борется за «выживание» в элитном дивизионе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вице-чемпион мира Деян Ловрен отличился курьезным автоголом в российском дерби.

Фото Twitter ФК «Аль-Фатех»

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