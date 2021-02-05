Лучший бомбардир УПЛ, едва не погибший год назад, перешел в «Зарю»: известна сумма трансфера

Донецкий «Олимпик» и луганская «Заря» достигли договоренности о трансфере 25-летнего иранского форварда Шахаба Захедитабара, который по итогам первой части сезона в украинской премьер-лиге делит в списке лучших бомбардиров первое место с динамовцем Виктором Цыганковым (по 8 мячей).

Тот факт, что в ближайшие дни нападающий (кстати, обладатель Кубка Исландии в составе «Вестманнаэйяра») сменит клуб, подтвердил президент донецкого клуба Владислав Гельзин.

«Мы решили все нюансы с президентом луганского клуба Геллером. Взяли дело под свой контроль и нашли точки соприкосновения. „Олимпик“ получит за Шахаба 365 тысяч долларов», — цитирует Владислава Гельзина footboom.com.

К слову, в прошлом году футболист был на волоске от смерти. Он должен был возвращаться в Киев из Тегерана тем же рейсом, который был сбит иранской ракетой утром 8 января 2020-го. «Я ждал визу, должен был лететь как раз в это время. Тем же рейсом или следующим. Не хочу сказать, что повезло, ведь на все воля божья», — рассказывал Шахаб.

Напомним, что перед возобновлением чемпионата Украины (13 февраля) «Заря» с 20 очками занимает в премьер-лиге четвертое место, а «Олимпик» с 17 пунктами идет седьмым (у команд Виктора Скрипника и Игоря Климовского есть по одной игре в запасе).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Виктор Коваленко сменил «Шахтер» на итальянскую «Аталанту».

Фото ФК «Олимпик»

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