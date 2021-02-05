«Динамо» — «Шкендия»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции

В субботу, 6 февраля, киевское «Динамо проведет четвертый спарринг на тренировочном сборе в Турции. После поражения от болгарского «Лудогорца» (1:2), победы над тбилисским «Динамо» (1:0) и результативной ничьи с болгарским ЦСКА 1948 (2:2) подопечные Мирчи Луческу сразятся с лидером чемпионата Северной Македонии — «Шкендией» из Тетово.

Отметим, что матч с «бело-синими» станет для «Шкендии» заключительным на турецких сборах, и пока что клуб из Тетово не побеждал на средиземноморском побережье — ничья с луганской «Зарей» (1:1), поражение от черниговской «Десны» (1:3) и еще одна результативная ничья с казахстанским «Кайсаром» (1:1). Добавим, что лучшим бомбардиром команды в первой части сезона в чемпионате страны (14 мячей) является 34-летний Бесарт Ибраими, известный в том числе и по выступлениям в Украине за «Севастополь», симферопольскую «Таврию» и запорожский «Металлург».

В прямой трансляции за поединком (начало — в 16:00) можно следить на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Напомним, что на турецком сборе у подопечных Мирчи Луческу запланирован еще один спарринг. В понедельник, 8 февраля, «бело-синие» сыграют с белорусским БАТЭ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что донецкий «Шахтер» победил в спарринге боснийский «Борац» перед отъездом из Турции.

Фото ФК «Динамо»

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