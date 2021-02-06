«Все хорошее складывается из трех»: двукратная олимпийская чемпионка оригинально сообщила о беременности

Одна из наиболее титулованных биатлонисток в истории немка Магдалена Нойнер сообщила о том, что беременна.

Обладательница двух олимпийских золотых наград и 12-кратная чемпионка мира оригинально подвела своих поклонников к радостной новости. «Все хорошее складывается из трех. Мы вновь ждем пополнение», — написала Магдалена на своей странице в Instagram, прикрепив фотографию с несколькими парами обуви разного размера.

Отметим, что 33-летняя Нойнер, на протяжении последнего времени работающая экспертом по биатлону на телеканале ARD, завершила карьеру в 2012-м. В 2014-м Магдалена вышла замуж за друга детства Йозефа Хольцера — плотника по основной профессии. Супружеская пара уже воспитывает двоих детей — шестилетнюю дочь Верену-Анну и четырехлетнего сына Йозефа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что олимпийская чемпионка по горным лыжам австрийка Анна Файт ждет ребенка.

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