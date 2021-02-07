Умер легендарный боксер, побеждавший Мохаммеда Али

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Леон Спинкс умер в возрасте 67 лет. Еще в конце 2019-го супруга экс-боксера Брэнда сообщала, что он находится в критическом состоянии, правда, тогда не уточнялось, что последние годы Леон боролся с раком простаты.

Спинкс, являющийся олимпийским чемпионом Монреаля-1976, имеет не самую выдающуюся статистику в профессиональном боксе (26 побед, 17 поражений, 3 ничьи), но может похвастаться победой раздельным решением судей над самим Мохаммедом Али в феврале 1978 года, благодаря которой стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Видео боя Али — Спинкс

Тем поединком Али намеревался завершить свою карьеру, но поражение заставило легенду передумать, и через семь месяцев он взял реванш у Спинкса и вернул потерянные титулы. Что касается Леона, то в дальнейшем, а боксировал американец до 1995 года, он так и не смог вновь стать чемпионом мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер прославленный советский боксер Евгений Горстков, проводивший в Москве показательный бой с Мохаммедом Али.

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