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Спорт

Волков – Оверим: видео нокаута в главном бою UFC 184

10:15 7 февраля 2021
Волков&nbsp;— Оверим

В ночь на воскресенье, 7 февраля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошел турнир UFC Fight Night 184, главным боем которого стало противостояние Алистара Оверима из Нидерландов (47 побед, 19 поражений) и россиянина Александра Волкова (33 победы, 8 поражений).

Поединок завершился досрочно в середине второго раунда после того, как Волков сильнейшим хуком с левой отправил Оверима на настил ринга. Рефери не позволил россиянину броситься добивать лежащего соперника, сразу же прекратив бой.

Наиболее же обсуждаемым стал не главный поединок вечера, а противостояние бойцов легчайшей весовой категории американцев Кори Сэндхагена и Фрэнки Эдгара. Через 28 секунд после стартового гонга Сэндхаген нанес сокрушительный удар коленом в подбородок соперника, отправив Эдгара в глубокий нокаут. «Святое дерьмо», – так эмоционально отреагировал на итог боя президент UFC Дэйна Уайт на своей странице в Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дастин Порье сенсационно нокаутировал Конора Макгрегора.

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