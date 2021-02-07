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Спорт

Хет-трик за 155 секунд: футболистке «Реала» покорилось уникальное достижение

12:38 7 февраля 2021
Косоваре Асллани

Бенефисом шведской нападающей мадридского «Реала» Косоваре Асллани завершился матч женского чемпионата Испании между «сливочными» и «Валенсией».

До 67-й минуты поединка счет оставался «сухим», пока за дело не взялась Асллани. Менее чем за две минуты, а точнее — за 155 секунд, футболистка трижды отличилась в воротах соперниц и тем самым принесла «сливочным» победу. Правда, стоит отметить, что в эпизоде с первым забитым мячом Косоваре помогла соперница, которая задела головой летевший в ворота мяч, но это не умаляет заслуги шведки.

Впрочем, до рекордного хет-трика в истории футбола Косоваре все равно не дотянула. Недостижимым в данной «номинации» остается соотечественник Асллани, нападающий «Хесслесхольма» Магнус Арвидссон, которому в 1995 году на три мяча в ворота «Ландскруны» понадобилось всего 89 секунд.

Отметим, что Асллани — лучший бомбардир «Реала» в нынешнем сезоне, забив 12 мячей в 16 матчах примеры. Что касается турнирного положения, то «сливочные» ведут борьбу за второе место с «Леванте», отставая от идущей без потерь «Барселоны» на восемь очков (при этом у каталонок еще и две игры в запасе).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард сборной Украины Роман Яремчук забил в чемпионате Бельгии три мяча за 15 минут.

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