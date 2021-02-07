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Спорт

Чемпион мира из «Шахтера» позвал возлюбленную замуж: ранее у нее был роман с футболистом «Динамо»

14:27 7 февраля 2021
Валерий Бондарь и Дарья Савина

21-летний защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь решил расстаться с холостяцкой жизнью.

После возвращения со сборов, которые «горняки» проводили в Турции, футболист подготовился для того, чтобы в романтической обстановке сделать предложение своей девушке Дарье Савиной. Валерий организовал «огненное шоу» возле памятника основателям Киева в центре столицы, а затем пара полетала на вертолете над городом.

«Самое главное „ДА“ в моей жизни. Я люблю тебя, Савина Даша», — написал Бондарь на своей странице в Instagram, прикрепив серию фото с запечатленным радостным моментом.

Напомним, что об отношениях пары стало известно в августе 2020-го — вскоре после того, как Савина рассталась с экс-партнером своего жениха по сборной Украины U20, ставшей чемпионом мира в 2019-м, форвардом киевского «Динамо» Владиславом Супрягой. Дарья подвергалась злобным комментариям со стороны коллег Бондаря по футбольному ремеслу, но девушка оказалась «острой на язычок» и смогла жестко ответить на хейт в свою сторону.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывшая девушка динамовца Дениса Попова закрутила роман с футболистов «Шахтера» Ефимом Коноплей.

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