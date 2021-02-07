«Так вот ты какая, снегурочка»: Билодид порадовала поклонников красочными зимними фото

20-летняя украинская красавица-дзюдоистка Дарья Билодид после поездки в Доминиканскую республику, которую спортсменка назвала «своим раем», наслаждается отдыхом в заснеженных Карпатах.

«Зимушка-зима», — поделилась Дарья своими красочными фото с подписчиками в Instagram. Правда, при этом девушка добавила хэштеги, из которых следует, что она с нетерпением ждет весну и теплую погоду.

Подписчики не скупились на комплименты и восторженные комментарии. «Так вот ты какая, снегурочка», «Снежная королева», «Белоснежка», «Красотка», «Женюсь», — писали поклонники под фото.

Напомним, декабрь прошлого года «подарил» Билодид спектр противоположных эмоций. Сначала стало известно о расставании девушки с футболистом «Динамо» Денисом Поповым, а затем ее признали лучшей дзюдоисткой мира по итогам 2019−2020 годов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Влада Седан побаловала подписчиков сексуальными снимками на сеновале.

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