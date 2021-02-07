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Спорт

«Спасибо COVID»: фанатка не узнала игрока любимой команды и не пустила его к себе домой

19:01 7 февраля 2021
Марк-Андре Флери

Забавный случай произошел с финалистом Кубка Стэнли-2018 в составе «Вегас Голден Найтс» вратарем Марк-Андре Флери.

Знаменитый хоккеист, ставший в 2010-м со сборной Канады олимпийским чемпионом, решил «переквалифицироваться» в почтальоны и лично доставить свой игровой свитер выигравшей в лотерее болельщице Мэган Макдональд. Но его ожидало разочарование — по приезду к дому фанатка просто… не открыла дверь.

Как затем объяснила Мэган, она не узнала своего кумира, который был в маске, согласно протоколу противодействия коронавирусу, и побоялась пускать его в дом. «То чувство, когда Марк-Андре Флери лично доставляет к вам домой свитер с автографом, но вы не узнаете его в маске (спасибо COVID) и не открываете дверь. Прости, Флери», — написала девушка на своей странице в Twitter, тем не менее, похваставшись полученным призом.

Отметим, что 36-летний Флери — настоящая легенда НХЛ, проводящий в лиге свой 17-й (!) сезон. Кроме «Вегаса» также выступал за «Питтсбург Пингвинз», с которым трижды (в 2009-м, 2016-м и 2017-м) завоевывал Кубок Стэнли.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-вратаря клубов НХЛ финна Томми Сало приговорили к тюремному заключению за пьяную езду.

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