«Спасибо COVID»: фанатка не узнала игрока любимой команды и не пустила его к себе домой

Забавный случай произошел с финалистом Кубка Стэнли-2018 в составе «Вегас Голден Найтс» вратарем Марк-Андре Флери.

Знаменитый хоккеист, ставший в 2010-м со сборной Канады олимпийским чемпионом, решил «переквалифицироваться» в почтальоны и лично доставить свой игровой свитер выигравшей в лотерее болельщице Мэган Макдональд. Но его ожидало разочарование — по приезду к дому фанатка просто… не открыла дверь.

Как затем объяснила Мэган, она не узнала своего кумира, который был в маске, согласно протоколу противодействия коронавирусу, и побоялась пускать его в дом. «То чувство, когда Марк-Андре Флери лично доставляет к вам домой свитер с автографом, но вы не узнаете его в маске (спасибо COVID) и не открываете дверь. Прости, Флери», — написала девушка на своей странице в Twitter, тем не менее, похваставшись полученным призом.

That feeling when Marc-Andre Fleury personally delivers a signed jersey to your house but you dont recognize him in a mask (thanks COVID) and dont answer the door. Sorry Fleury! #facepalm #imanidiot pic.twitter.com/yNS7R2n68d — megan m (@meglynnm) January 19, 2021

Отметим, что 36-летний Флери — настоящая легенда НХЛ, проводящий в лиге свой 17-й (!) сезон. Кроме «Вегаса» также выступал за «Питтсбург Пингвинз», с которым трижды (в 2009-м, 2016-м и 2017-м) завоевывал Кубок Стэнли.

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