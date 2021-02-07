Невероятно: 39-летний Ибрагимович забил 500-й гол в карьере

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, не так давно устроивший в миланском дерби разборки с бельгийцем-гренадером из «Интера» Ромелу Лукаку, на деле доказывает, что почтенный как для футболиста возраст — не помеха для него.

39-летний форвард забил два мяча в ворота «Кротоне» в рамках 21-го тура итальянской серии А, первый из которых стал юбилейным — 500-м на клубном уровне.

Видеобзор матча «Милан» — «Кротоне» — 4:0

Отметим, что Ибрагимович за свою карьеру, которая началась в 1999-м, защищал цвета девяти клубов из семи стран. При этом Златан не страдает от скромности. На вопрос журналиста о том, кого швед считает лучшим футболистом всех времен, назвал Диего Марадону, при этом отметив, что на второе место в рейтинге поставил бы себя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что роскошный гол Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси» признан лучшим в 25-летней истории MLS.

Фото ФК «Милан»

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