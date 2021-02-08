«Динамо» – БАТЭ — 3:0: онлайн-видеотрансляция матча в Турции

В понедельник, 8 февраля, киевское «Динамо» проводит заключительный товарищеский матч на сборах в Турции. После поражения от болгарского «Лудогорца» (1:2), победы над тбилисским «Динамо» (1:0), ничьи с болгарским ЦСКА 1948 (2:2) и победы над «Шкендией» из Северной Македонии (1:0) соперником подопечных Мирчи Луческу стал вице-чемпион Беларуси — борисовский БАТЭ.

Если динамовцы завершают свой подготовительный этап, то БАТЭ, наоборот, лишь пару дней назад прилетел на сборы, до этого тренируясь в Беларуси на искусственных полях. Борисовчанам спешить пока некуда — старт нового сезона у подопечных Виталия Жуковского, назначенного главным тренером в последний день 2020 года, намечен на 2 марта, когда БАТЭ поспорит за Суперкубок Беларуси с солигорским «Шахтером» Романа Григорчука.

«Динамо» (Киев, Украина) — БАТЭ (Борисов, Беларусь) — 3:0

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 46), Караваев (Кендзера, 46), Попов (Сирота, 72), Забарный, Миколенко (Сидклей, 67), Андриевский (Шапаренко, 46), Буяльский (Дуэлунд, 72), Шепелев (Сидорчук, 46), Цыганков (Леднев, 62), де Пена (Родригес, 46), Беседин (Супряга, 46).

Голы: Цыганков (7), де Пена (20), Копытович (24, в свои ворота).

В прямой трансляции за спаррингом (начало — в 10:10) следите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Напомним, что первый официальный матч после зимней паузы «Динамо» 13 февраля, когда на клубном стадионе имени Валерия Лобановского встретится с донецким «Олимпиком».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» завершил сборы в Турции «сухой» победой над боснийским «Борацом».

Фото ФК «Динамо»

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