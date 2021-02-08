На прощание с отцом Суркисов пришли топ-знаменитости
В воскресенье, 7 февраля, в Киеве попрощались с отцом братьев Суркисов Михаилом Давидовичем Суркисом. Отцу президента «Динамо» Игоря Суркиса и почетного члена УЕФА Григория Суркиса 10 декабря 2020 исполнился 101 год.
На НСК «Олимпийский» пришли люди разных поколений, чтобы почтить память и проводить в последний путь известного киевлянина, человека-легенду. Много теплых и трогательных слов говорили об ушедшем.
Отдать дань памяти пришло руководство «Динамо», сотрудники и ветераны клуба. Были также несколько президентов, политики, бизнесмены.
Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и Игорь Суркис
Леонид Кучма с супругой и Виктор Пинчук с супругой
Григорий Суркис, Ринат Ахметов, Дмитрий Гордон и Алеся Бацман
Игорь Коломойский
Виталий и Владимир Кличко
Юрий Бойко с супругой
Владимир Литвин
Михаил Давыдович прожил очень содержательную и насыщенную жизнь, большую часть которой посвятил медицине.
Он прошел войну и был награжден целым рядом орденов и медалей. Воспитал двух сыновей, для которых всегда был авторитетом, как и для своих внуков и правнуков.
Увлечение футболом у Михаила Суркиса было с детства. Он был заядлым болельщиком «Динамо», старался не пропускать ни одного матча киевлян. Эта любовь передалась его сыновьям — судьбы обоих тесно переплелись со спортом и киевским «Динамо».
Фото fcdynamo.kiev.ua/974
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