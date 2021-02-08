«Ты лидер, царь — ведь ты Мишаня!» Внучка Суркиса написала стихи в память о деде

Внучка умершего Рахмиля (Михаила) Давидовича Суркиса, которому 10 декабря 2020 года исполнился 101 год и которого не стало 4 февраля, Светлана Суркис посвятила своему дедушке стихи.

«…С тобой не страшно была буря. Ты прожил, дед мой, целый век. Но неустанно буду вспоминать я. Свечу зажгу и вспомню о тебе. Ты лидер, царь — ведь ты Мишаня…» — пишет в Instagram старшая дочь почетного президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса.

С отцом братьев Суркисов Михаилом Давидовичем Суркисом простились 7 февраля. Церемония проходила на НСК «Олимпийский».

Известный кардиохирург, директор столичного Института сердца Борис Тодуров выражая родным и близким соболезнование в связи со смертью Михаила Давыдовича, вспомнил, как девять лет назад ему довелось «дорисовать» тому линию жизни.

Михаил Суркис стал «самым возрастным пациентом», которому Борис Тодуров провел операцию на работающем сердце — в то время пациенту шел 93-й год. Тогда бригада медиков вшила три шунта по методике бельгийского кардиохирурга Сержанта, не останавливая сердце пациента.

Фото со странички Светланы Суркис в социальных сетях.

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