Супермен: вратарь французского клуба четыре раза спас команду за пару секунд

Чудеса реакции продемонстрировал голкипер французского «Ренна» Альфред Гомис в выездном матче 24-го тура французской Лиги 1 против «Ланса» (0:0).

В самом дебюте встречи хозяева заработали штрафной метрах в 30-ти от ворот. После удара мяч отрикошетил прямо на ногу игроку «Ланса», который пробил с близкого расстояния. Гомис парировал перед собой, но успел вскочить на ноги и отбил еще и несколько добиваний фактически в упор.

Благодаря этому результату «Ренн» смог сохранить за собой пятую строчку в турнирной таблице, с 38 очками опережая тот же «Ланс» на два балла. В лидерах же — «Лилль» (54 очка), «Лион» (52) и ПСЖ (51).

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