В России девушка бойца ММА выпала с балкона после ссоры с возлюбленным
Трагедией закончилось празднование дня рождения девушки российского бойца ММА Арсена Батырова.
Виктория, которой исполнилось 39 лет, перебрала с алкоголем и уснула в московском районе Митино, где пара снимала квартиру. Проснувшись, она что-то не поделила с возлюбленным, и в ходе перепалки, состоявшейся на балконе, сильно ударила Арсена кружкой по голове. Пока гости оказывали Батырову помощь, о Виктории никто особо не думал. Когда же ее спохватились, то обнаружили уже бездыханное тело под балконом квартиры. Прибывшие на место происшествия медики ничем помочь не смогли, лишь констатировав смерть.
В полиции Москвы пока данный инцидент, завершившийся смертью человека, пока никак не комментируют, проводя проверку. Также пока нет никакой информации, объявлено ли кому-то из присутствовавших подозрение в убийстве либо дело классифицируют как самоубийство.
Отметим, что 31-летний Батыров провел за время профессиональной карьеры в смешанных единоборствах 7 поединков (3 победы, 4 поражения), в последнем из них в октябре 2019-го уступив своему соотечественнику Шамилю Амирову. Также Арсен стал рекордсменом Книги Гиннеса еще в 9-летнем возрасте — в студии одного из телеканалов он непрерывно в течение 7 часов 20 минут отжимался от пола, выполнив упражнение 8 тысяч раз.
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