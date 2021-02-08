В России девушка бойца ММА выпала с балкона после ссоры с возлюбленным

Трагедией закончилось празднование дня рождения девушки российского бойца ММА Арсена Батырова.

Виктория, которой исполнилось 39 лет, перебрала с алкоголем и уснула в московском районе Митино, где пара снимала квартиру. Проснувшись, она что-то не поделила с возлюбленным, и в ходе перепалки, состоявшейся на балконе, сильно ударила Арсена кружкой по голове. Пока гости оказывали Батырову помощь, о Виктории никто особо не думал. Когда же ее спохватились, то обнаружили уже бездыханное тело под балконом квартиры. Прибывшие на место происшествия медики ничем помочь не смогли, лишь констатировав смерть.

Возлюбленная была старше бойца на семь лет

В полиции Москвы пока данный инцидент, завершившийся смертью человека, пока никак не комментируют, проводя проверку. Также пока нет никакой информации, объявлено ли кому-то из присутствовавших подозрение в убийстве либо дело классифицируют как самоубийство.

Отметим, что 31-летний Батыров провел за время профессиональной карьеры в смешанных единоборствах 7 поединков (3 победы, 4 поражения), в последнем из них в октябре 2019-го уступив своему соотечественнику Шамилю Амирову. Также Арсен стал рекордсменом Книги Гиннеса еще в 9-летнем возрасте — в студии одного из телеканалов он непрерывно в течение 7 часов 20 минут отжимался от пола, выполнив упражнение 8 тысяч раз.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после падения с 13-го этажа погибла чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина.

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