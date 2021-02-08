Дубль Левандовски вывел «Баварию» в финал клубного чемпионата мира

В понедельник, 8 февраля, на клубном чемпионате мира в Катаре определился второй финалист. Следом за мексиканским «УАНЛ Тигрес», обыгравшим накануне бразильский «Палмейрас» (1:0), в решающем матче сыграет сильнейший клуб Европы мюнхенская «Бавария».

«Аль-Ахли» (Египет) — «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 0:2

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг (Зюле, 78), Алаба, Дэвис, Рока Хунке (Толиссо, 69), Киммих, Мюллер (Чупо-Мотинг, 62), Гнабри (Сане, 62), Коман, Левандовски.

Голы: Левандовски (17, 86).

Мюнхенцы с трудностями добирались в Доху. Перед вылетом делегацию «Баварию» продержали в аэропорту семь часов, поскольку их самолету долгое время не давали разрешение на взлет. Но это обстоятельство никоим образом не повлияло на настрой футболистов.

«Это будет особенный турнир, мы хотим попытаться выиграть еще один трофей. В 2020 году мы выиграли все, что могли, и это последний титул, который мы можем взять. Мы знаем, что будем играть против лучших команд со всех частей света. Это наш следующий вызов, и мы готовы к нему. Если мы выиграем этот турнир, то это станет одним из главных достижений в истории футбола. Мы знаем, как близки к этому, но нужно сохранять концентрацию на 100%. Это будет особенный момент. Не просто для „Баварии“ или Германии — это станет одним из главных достижений мирового футбола», — говорил перед турниром лучший бомбардир мюнхенцев Роберт Левандовски.

Важность победы на клубном чемпионате мира «Бавария» подтвердила на поле, прогнозированно владев подавляющим преимуществом по ходу всего матча. Открыть счет им удалось на 17-й минуте, когда лучший бомбардир команды Левандовски принял в центре штрафной передачу от Гнабри и точным ударом отправил мяч в ворота.

В дальнейшем доминирование подопечных Ханси Флика продолжилось, но второго мяча пришлось ждать до последних минут, и вновь точный удар записал на свой счет польский бомбардир. И наверняка это взятие ворот стало одним из самых легких в карьере Роберта — ему оставалось лишь подставить голову в метре от пустых ворот после навеса-конфетки от Сане с правого фланга.

Добавим, что обладатель трофея определится в противостоянии «Баварии» и «УАНЛ Тигрес» в четверг, 11 февраля. В матче же за третье место встретятся «Палмейрас» и «Аль-Ахли».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что триумфатор Лиги чемпионов «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии от клуба второго дивизиона.

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