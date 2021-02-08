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Спорт

Дрался с Уайтом: непобедимый украинский супертяж Сиренко узнал имя следующего соперника

11:02 9 февраля 2021
Владислав Сиренко

Украинский проспект супертяжелого веса Владислав Сиренко, завоевавший в декабре прошлого года титул WBC Asia, вернется в ринг 6 марта. 26-летний киевлянин, не проигравший ни одного из 15 боев на профессиональном ринге (13 побед — нокаутом!), в рамках вечера бокса промоутерской компании ULIons Promotions проведет в столице Украины защиту пояса в поединке с 34-летним поляком Камилом Соколовски (10 побед, 4 из них — нокаутом, 2 ничьи, 20 поражений), вес которого превышает 105 кг.

По иронии судьбы, последним соперником живущего в Великобритании Соколовски был также украинец — Виктор Выхрист. Несмотря на поражение, поляк стал первым оппонентом Фауста, которого тот не смог нокаутировать после перехода в профессионалы.

Отметим, что в послужном списке Камила Соколовски значатся поединки (пусть и проигранные) с боксерами, становившимися чемпионами мира, — Диллианом Уайтом и Лукасом Брауном.

Напомним, что Владислава Сиренко тренирует бывший наставник легендарных украинских боксеров Владимира Кличко и Александра Усика — Джеймс Али Башир.

Джеймс Али Башир и Владислав Сиренко

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владислав Сиренко помогал россиянину Поветкину готовится к чемпионскому бою с Уайтом.

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