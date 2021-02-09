Клуб Зинченко потерял суперфанатку: она болела за «МанСити» целых 88 лет

Лидер английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити», цвета которого защищает футболист сборной Украины Александр Зинченко, сообщил о смерти своей преданной болельщицы — 104-летней Веры Коэн.

«Все в „Манчестер Сити“ хотели бы передать любовь и наилучшие пожелания семье Веры в это трудное время», — сообщается на сайте клуба.

Женщина поддерживала любимую команду на стадионе по сезонному абонементу с… 1933 года. Свой первый абонемент Вера Коэн приобрела в 16 лет, а в последние годы она была самой возрастной болельщицей «горожан». Кстати, ее сестре Ольге Халон — 100 лет, и она также давно болеет за «МС». В 2018-м Вера и Ольга к восторгу болельщиков вывели футболистов «МанСити» на матч АПЛ против «Фулхэма», в котором команда Хосепа Гвардиолы разгромила соперника на «Этихаде» (3:0). После игры бабульки мило пообщались с главным тренером команды и игроками, получив в подарок футболки с автографами.

В 2018 году бабушки-болельщицы вывели футболистов «Манчестер Сити» на поединок против «Фулхэма»

А за год до этого в гости к Вере Коэн, которая была известна тем, что собирала средства для местной больницы, наведался тогдашний капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани. Бельгиец попил с поклонницей «горожан» и ее сестрой чай с пирогом, сделав, понятное дело, фото на память.

Венсан Компани в гостях у преданных поклонниц «МанСити»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец братьев Суркисов скончался на 102-м году жизни.

Фото Getty Images

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