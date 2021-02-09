Свитолина на старте Australian Open с боем победила соперницу из топ-50: видеообзор матча

В ночь на вторник, 9 февраля, первая ракетка Украины Элина Свитолина (5-я в мире) при поддержке своего бойфренда Гаэля Монфиса, который накануне расплакался после поражения, успешно стартовала на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Australian Open с общим призовым фондом 61,6 млн долларов.

В двухчасовом поединке первого круга 26-летняя одесситка с большим трудом победила в двух сетах 22-летнюю чешку Мари Бузкову (50-я), становившуюся в свое время чемпионкой юниорского US Open, — 6:3, 7:6 (5). Если первую партию наша соотечественница выиграла довольно уверенно, то во второй ей пришлось ой как помучаться. Все решилось только на тай-брейке. Достаточно отметить, что в восьмом гейме соперницы сражались почти 12 минут, а один из розыгрышей мяча насчитывал 28 ударов! Счет в личных встречах теннисисток стал 2:1 в пользу Свитолиной.

«Однозначно, сегодня была очень серьезная борьба, — заявила Элина Свитолина после победы. - Я счастлива, что смогла закончить встречу в двух сетах, потому что на корте было очень жарко. И я знала, что вы (зрители) ждете матч Рафаэля Надаля, так что я старалась завершить игру в двух сетах (смеется). Сегодня я хорошо боролась и не дала ошибкам повлиять на мое психологическое состояние. Я сражалась за каждый мяч, в конце сыграла действительно агрессивно на важных розыгрышах. Думаю, благодаря этому я и смогла выиграть в двух сетах.

Здорово было сыграть на стадионе со зрителями, сейчас мы ценим это еще больше, потому что почти год мы играли на пустых стадионах, и это печально. Так что я очень счастлива, что сыграла перед болельщиками, я получила удовольствие от этой атмосферы".

Выход во второй круг Australian Open принес украинке 115 275 долларов США «грязными». Путевку в третий раунд состязаний в Мельбурне Элина оспорит в матче против 16-летней американки Кори Гауфф (48-я), которая уверенно победила на старте 23-летнюю швейцарку Жиль Тайхманн (58-я) — 6:3, 6:2.

Напомним, что в 2018 и 2019 годах Свитолина пробивалась на Открытом чемпионате Австралии в четвертьфинал, а в 2020-м уступила испанке Гарбинье Мугурусе в поединке третьего круга.

К сожалению, два представителя Украины уже завершили выступления на Australian Open в одиночном разряде. 18-летняя Марта Костюк (78-я) уступила россиянке Веронике Кудерметовой (36-я) — 2:6, 6:7 (5), а Сергей Стаховский (201-й) едва не сотворил сенсацию, но все же проиграл в тяжелом пятисетовом матче 26-й ракетке мира Душану Лайовичу из Сербии — 7:5, 4:6, 3:6, 7:5, 4:6. Выступления на Зеленом континенте принесли Марте и Сергею по 76 850 долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на турнире Gippsland Trophy в Мельбурне Элина Свитолина дошла до четвертьфинала.

Фото Twitter WTA

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