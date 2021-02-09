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Спорт

Футболист «Шахтера» снес на «Мерседесе» дорожный знак: подозревают алкоголь

9:01 9 февраля 2021
Владислав Вакула

Футболист донецкого «Шахтера» Владислав Вакула, перешедший во время зимней паузы на правах аренды в «Мариуполь», попал в автомобильную аварию. По информации телеграм-канала Super Marik, 21-летний полузащитник был в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП произошло 8 февраля в 01:00 ночи в Мариуполе на пересечении улиц Флотской и Бахчиванджи. Футболист, находясь за рулем «Мерседеса», не вписался в поворот, выехал на тротуар и сбил дорожный знак STOP. По иронии судьбы, авария случилась прямо перед патрульной полицией. Источник предполагает, что игрок мог ехать с празднования дня рождения первого вице-президента ФК «Мариуполь» Андрея Санина, которому 7 февраля исполнилось 47 лет. К счастью, сам чемпион Украины Вакула не пострадал.

Напомним, что совсем недавно футболист был отчислен из черниговской «Десны», в составе которой должен был начать вторую часть сезона. По информации СМИ, виной всему грубое нарушение спортивного режима.

Уроженец Бердичева Житомирской области Владислав Вакула дебютировал в украинской премьер-лиге в 2017 году в составе «Стали» из Каменского. В сезоне-2018/2019 талантливый игрок выступал за «Мариуполь», после чего подписал контракт с «Шахтером».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский футболист Дмитрий Кравченко в «пьяном» ДТП разбил четыре машины.

Фото ФК «Шахтер», dtp. Mariupol

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