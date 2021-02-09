Один из лучших бомбардиров в истории сборной Украины, 35-летний форвард Евгений Селезнев прервал молчание и впервые прокомментировал свое изгнание из тренировочного лагеря «Колоса» в Турции якобы из-за грубого нарушения спортивного режима. А еще рассказал, как тяжело пережил недавнюю смерть отца.

«Я сам не понял эту ситуацию, — рассказал Евгений Селезнев в эфире YouTube-канала «Бомбардир». — Если рассказать о событиях того дня, то утром была тренировка. Я вышел, позанимался в полностью нормальном состоянии. Все меня видели. На протяжении долгого времени у меня болел ахилл. В этот день я прыгал через барьеры и почувствовал, что он очень сильно воспалился. Поговорил с доктором и решил закрыть глаза и выпить таблетки. Я до этого ни одного дня не пропустил, хотя доктора говорили сделать паузу. Эти сборы для меня были очень важны. Я дал слово президенту клуба, что забью еще 8 голов. Привел себя в такую форму, как никогда.

Прошла тренировка, теория, обед, и мы поехали на товарищеский матч с брестским «Рухом». Началась разминка, а я не могу ни двигаться, ни по мячу попасть. Мне было больно. Подошел к доктору, он сказал уходить с поля. Но я ответил «нет», попросил таблетку и сказал, что буду пробовать. Выпил три обезболивающих — не прошло. Сказал сделать еще что-нибудь. Выпил «Нимесил», меня начали растирать. Надо было уже идти в раздевалку, а я понимаю, что не помощник. Это мое здоровье. Зашел в раздевалку и сказал, что не могу. Через пять минут заходит Виталий Лисицкий (спортивный директор «Колоса» — Авт.) и говорит: «Мы тебе купили билет, ты уезжаешь домой».

Купили — уезжаю. По какой причине — никто не понимает. Через три минуты Бурбас (журналист телеканалов «Футбол». — Авт.) пишет, что меня отчислили за нарушение режима. Я еще находился в раздевалке, меня никто не видел. По дороге я уже сказал, мол, давайте как-то разбираться: в чем проблема, какой режим, кто нарушил? Мне говорят: «У нас предположение, что ты был неадекватным». Это как? Меня видели много людей.

Звоним доктору, он говорит, что не слышал у меня перегара, что я был вполне адекватным, что у меня болел ахилл. Я попросил, чтобы независимые люди позвонили. Сказал Владимиру Езерскому, чтобы тот позвонил Юрию Беньо и просто для себя узнал. Он ответил: «Я ему звонил, он сказал, что ты вполне адекватный человек, нормально сидел, но был нервным». Конечно, был нервным. Я ведь хотел играть, не пропустил ни одной тренировки, а ахилл не позволяет. Сказали, что будут видео смотреть — пожалуйста.

И тут в Украине начинается на меня выливаться грязь, что якобы я сидел с Андреем Ворониным, выпил с ним и пришел пьяным на матч. Давайте подумаем логично. Утром на тренировке я был нормальным, а между занятием и контрольной встречей было три часа. То есть это надо было пойти на обед, а потом брать и глушить водку, не останавливаясь. Это же сколько надо было выпить, чтобы я был неадекватным. Неадекватность в чем проявляется? Кто знает меня, я своеобразный человек. Я могу выпить, я не ангел, но после матча. В выходной это можно сделать, я же не отрицаю. Просто не понимаю, как можно напиться до игры. Зачем это вообще делать? То есть утром на тренировке ты нормальный, а потом перед игрой идешь и хлебаешь алкоголь? Какой смысл? Я не такой человек.

Хочу очиститься от грязи, которую на меня выливают. До меня доходят слухи, что кто-то подошел к Руслану Костышину (главный тренер «Колоса». — Авт.) и сказал, чтобы он обратил на меня внимание. Дескать, когда мне растирали ахиллы, я был неадекватным. Все сборы я работал, привел себя в порядок, лупашил на тренировках и привел себя в сумасшедшую форму. У нас были хорошие отношения с Костышиным — он тренер, а я футболист. У меня даже не было времени с кем-то ругаться, потому что в 9 часов подъем. Потом индивидуальное занятие в зале и командная тренировка.

Я находил общий язык с Луческу, Рамосом, Маркевичем, тренерами сборной и не был алкоголиком. А сейчас из меня в один момент пытаются сделать конч*ного алкоголика. Я не понимаю, откуда растут ноги. Наверное, кто-то Костышину капает в уши. Наверное, я кому-то невыгоден в этой команде. У меня со всеми были нормальные отношения, а сейчас не берет трубку ни тренер, ни президент. Сейчас мне хотят дать тренера, чтобы я тренировался отдельно от команды, забрать у меня футбол.

В клубе сначала говорили, что я был выпившим. Я говорю: «Поехали сдадим кровь». Потому уже говорили, что я был не выпившим, а неадекватным. Говорю, давайте сдадим анализы. А они — мне: «Оно нам не надо». Как это не надо? Мне же надо отбелить свое имя, на меня вылилась грязь. В клубе говорят, что не они выливали эту грязь. Откуда тогда взялось это все?"

В 10 матчах чемпионата Украины Евгений Селезнев забил за «Колос» пять мячей — все с пенальти

Кстати, Евгений Селезнев не стал отрицать факт встречи в Турции с бывшим партнером по сборной Украины, а ныне одним из тренеров московского «Динамо» Андреем Ворониным. Но заявил, что посидели они «культурно»

«Мы действительно сидели с Ворониным, но это была разница в два-три дня, — продолжил нападающий. — Виделись и с другими людьми, это известные футболисты, которые играли в европейских чемпионатах. Фамилии называть не буду, не буду выносить сор из избы. Мы действительно собрались за три дня до игры. Я предупредил, что поеду и посижу с людьми. На следующий день у нас было восстановление, тренировки не было. Это нормально. Я имею право встретиться со своими друзьями, с которыми играл в сборной. Мы культурно посидели.

Из меня сейчас сделали негативного человека и никто не дает опровержение. Где доказательства? Я же не мальчик с улицы. Алкоголик достиг бы того, чего достиг я? Думаю, нет. Клуб хочет разорвать со мной контракт, но я не понимаю на основании чего.

Один из представителей клуба позвонил в нетрезвом состоянии и сказал: «Привет Воронину, а тебе пока. У нас есть предположение, что ты выпивший». И бросил трубку. А через минуту звонит опять и говорит, что я неадекватный. Ты вообще думаешь, что ты и кому говоришь? Он отвечает: «Я тебе говорил, что ты неадекватный?». Да ты же мне это две секунды назад сказал. Ты выпивший, зачем ты мне звонишь. Если ты хочешь разорвать со мной контракт, то это делается по-другому.

Поднимайте видео из гостиницы, счета из номера — я никуда не выходил. Я приму любое доказательство, только скажите, в чем я виноват. Но я полностью чист. Я виноват, что не вышел на матч, но это из-за ахилла. Я хочу понять, кому я невыгоден, кто это все делает. Я не говорю, что царь и бог, что король футбола, но таким образом с таким футболистом так не поступают. Сейчас все команды сформированы, а я выставлен в плохом свете".

Кстати, футбольный клуб «Колос», которому 13 февраля предстоит домашняя игра в УПЛ с «Шахтером», еще неделю назад ограничился сообщением на официальном сайте о том, что форвард покинул расположение команды в Турции и пообещал прокомментировать ситуацию «в ближайшее время». Но до сих пор не известно, будет ли расторгнуто соглашение Селезнева с клубом. Пока он тренируется с командой из Коваливки U19.

Напомним, что Евгений Селезнев стал игроком «Колоса» летом 2020-го, проведя в чемпионате Украины 10 матчей и забив пять мячей (все с пенальти). Чтобы повторить рекорд результативности в истории чемпионатов Украины Максима Шацких (124 гола), нападающему необходимо еще восемь раз поразить ворота соперников.

До переезда в Коваливку чемпион Украины, обладатель Кубка страны и Кубка УЕФА, а также Кубка и Суперкубка Турции Евгений Селезнев выступал за «Шахтер», «Арсенал», «Днепр», российскую «Кубань», испанскую «Малагу», а также турецкие «Карабюкспор», «Акхисар Беледиеспор» и «Бурсаспор». Форвард, дважды становившийся лучшим голеадором чемпионата страны, провел в составе сборной Украины 58 матчей и забил 11 мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист сборной Украины Евгений Селезнев женился на россиянке.

Фото ФК «Колос»

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