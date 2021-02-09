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Спорт

Где смотреть онлайн чемпионат мира по биатлону-2021: расписание телетрансляций из Поклюки

16:07 9 февраля 2021
Елена Пидгрушгая

В среду, 10 февраля, в словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону, в программе которого запланированы 12 гонок (восемь — индивидуальных и четыре — командные).

Сборная Украины будет представлена на мировом первенстве с общим призовым фондом 898 тысяч евро 11 спортсменами — пятью биатлонистами (Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко) и шестью биатлонистками (Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Вита Семеренко и Анастасия Меркушина).

В индивидуальных дисциплинах призовые предусмотрены 20 лучшим спортсменам по итогам каждого старта. Победители получат — 25 тысяч евро, серебряные призеры — 19 тысяч, бронзовые — 14 тысяч.

В эстафетных гонках гонорар получат шесть лучших сборных. Первое место — 28 тысяч евро (по 7 тысяч каждому биатлонисту), второе — 22 тысячи (по 5,5 тыс.), третье — 18 тысяч (по 4,5 тыс.).

В стартовой гонке состязаний в Словении — смешанной эстафете — честь нашей страны тренерский штаб доверил отстаивать новоиспеченному чемпиону Европы Приме, Пидручному, Джиме и Пидгрушной.

Все гонки ЧМ-2021, который продлится до 21 февраля, покажет в прямом эфире телеканал «UA: Перший» (также трансляции будут доступны онлайн на сайте «Суспільне Спорт»). Кроме того, онлайн-трансляции из Поклюки запланированы на каналах «Евроспорт 1», «Матч ТВ» и «Беларусь 5».

Чемпионат мира по биатлону. Поклюка. 10−21 февраля.

10 февраля (среда)

Смешанная эстафета, 4×6 км 16:00

12 февраля (пятница)

Спринт, 10 км (мужчины) 15:30

13 февраля (суббота)

Спринт, 7,5 км (женщины) 15:30

14 февраля (воскресенье)

Гонка преследования, 12,5 км (мужчины) 14:15

Гонка преследования, 10 км (женщины) 16:30

16 февраля (вторник)

Индивидуальная гонка, 15 км (женщины) 13:05

17 февраля (среда)

Индивидуальная гонка, 20 км (мужчины) 15:30

18 февраля (четверг)

Одиночная смешанная эстафета, 2×6 + 2×7,5 км 16:15

20 февраля (суббота)

Эстафета, 4×6 км (женщины) 12:45

Эстафета, 4×7,5 км (мужчины) 16:00

21 февраля (воскресенье)

Гонка с массовым стартом, 12,5 км (женщины) 13:30

Гонка с массовым стартом, 15 км (мужчины) 16:15

Напомним, что, начиная с 1996 года, украинские биатлонисты завоевали на мировых первенствах 38 наград — семь золотых, 10 серебряных и 21 бронзовую. Самая титулованная наша спортсменка — Елена Зубрилова, в коллекции которой четыре «золота», четыре «серебра» и две «бронзы», завоеванные в личных гонках.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юлия Джима принесла Украине первую в сезоне медаль Кубка мира.

Фото biathlon.com.ua

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