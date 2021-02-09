Футболист «Реала» «зарядил» со штрафного со своей половины поля: видео гола-красавца
Футболист мадридского «Реала» U19 Альваро Каррильо отметился роскошным голом в матче юниорского чемпионата Испании против «Вильяновенсе» (3:0).
На 69-й минуте встречи, при счете 2:0, 18-летний центральный защитник поставил жирную точку в разгроме соперника, нанеся потрясающий удар со штрафного со… своей половины поля (54 метра до ворот!) Дальний «выстрел» игрока «Реала» стал полной неожиданностью для вышедшего из ворот голкипера гостей.
#LaFabrica #HalaMadrid pic.twitter.com/XVdwV08OBs— Cantera Real Madrid (@lafabricacrm) February 7, 2021
Отметим, что капитана «Реала» U19 Альваро Каррильо считают восходящей звездой Королевского клуба. Кумир парня — легенда первой команды «Реала» Серхио Рамос, выступающий на той же позиции, что и юный талант.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в чемпионате Румынии забит фантастический гол «ударом скорпиона».
Фото ФК «Реал»232
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