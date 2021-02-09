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Спорт

Футболист «Реала» «зарядил» со штрафного со своей половины поля: видео гола-красавца

20:01 9 февраля 2021
Альваро Каррильо

Футболист мадридского «Реала» U19 Альваро Каррильо отметился роскошным голом в матче юниорского чемпионата Испании против «Вильяновенсе» (3:0).

На 69-й минуте встречи, при счете 2:0, 18-летний центральный защитник поставил жирную точку в разгроме соперника, нанеся потрясающий удар со штрафного со… своей половины поля (54 метра до ворот!) Дальний «выстрел» игрока «Реала» стал полной неожиданностью для вышедшего из ворот голкипера гостей.

Отметим, что капитана «Реала» U19 Альваро Каррильо считают восходящей звездой Королевского клуба. Кумир парня — легенда первой команды «Реала» Серхио Рамос, выступающий на той же позиции, что и юный талант.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в чемпионате Румынии забит фантастический гол «ударом скорпиона».

Фото ФК «Реал»

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