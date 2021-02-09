Дзюба оценит: футболист «Арсенала» снял партнера по сборной, занимающегося самоудовлетворением

Федерация футбола Франции (FFF) начала расследование в отношении защитника лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба (на фото в заголовке), который с января 2021-го выступает на правах аренды за «Ниццу», сообщает RMC.

19-летний футболист, за которого «канониры» в 2019 году заплатили «Сент-Этьену» целых 30 млн евро, стал фигурантом нового скандала с интимным видео (ранее, напомним, «прославился» форвард сборной России Роман Дзюба).

Несколько дней назад в одном из интервью Салиба раскритиковал главного тренера «Арсенала» Микеля Артету, который, по словам игрока, не дал ему шанса проявить себя в Англии. А вслед за этим в сети появилась видео, на котором в ту пору еще футболист юношеской сборной Франции снимает партнера по команде Коло Муани, занимающегося самоудовлетворением (сейчас «герой» ролика защищает цвета «Нанта»). Салиба записывал видео на фронтальную камеру смартфона, поэтому свое лицо в кадре также «засветил» (на первом фото). Как и полную комнату других футболистов с голым «рукоблудом» во главе.

«Рукоблуд» Коло Муани выступает за «Нант»

Фанаты «Арсенала» уже шутят: дескать, ролик лежал в архивах тренера Артеты, и как только Салиба наговорил лишнего, испанец обнародовал видео.



По информации источника, руководство FFF считает, что это видео наносит вред имиджу организации и футбола в целом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Путин прокомментировал интимное видео Дзюбы.

Фото ФК «Арсенал», ФК «Нант»

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