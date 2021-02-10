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Спорт

Средний палец от Конте и матерщина от босса «Юве»: полуфинал Кубка Италии закончился скандалом

10:01 10 февраля 2021
Ювентус&nbsp;— Интер

Чемпион страны туринский «Ювентус» первым пробился в финал Кубка Италии по футболу. После гостевой победы над «Интером» (2:1) команда Криштиану Роналду, которому 5 февраля исполнилось 36 лет, довольствовалась домашней ничьей (0:0) и прошла миланцев по сумме двух встреч.

Отметим, что в перерыве матча в чаше арены разгорелись нешуточные страсти. Уходя в раздевалку, наставник «Интера» Антонио Конте (по иронии судьбы, в свое время как футболист и тренер он завоевал с «Юве» 20 трофеев!) продемонстрировал боссу Старой Синьоры Андреа Аньелли средний палец.

Как выяснилось позже, президент «Ювентуса» в долгу не остался. После финального свистка Аньелли оскорбил главного тренера «Интера» в ответ: «Иди *** (нафиг) и заткнись, муд*к».

«Пусть в „Ювентусе“ скажут правду. Думаю, четвертый судья слышал и видел все, что происходило во время матча. На мой взгляд, им нужно быть более вежливыми, нужно проявлять больше честности и уважения к тем, кто работает», — негодовал после игры Антонио Конте, который в свое время получил в конверте пулю с угрозами.

В 2011--2014 годах Андреа Аньелли и Антонио Конте вместе работали в «Ювентусе»

Добавим, что в решающем матче турнира «Ювентус» сразится с победителем пары «Аталанта» — «Наполи» (первый матч — 0:0). Команда Руслана Малиновского и подопечные Дженнаро Гаттузо определят сильнейшего в среду, 10 февраля.

Кстати, именно «Наполи» в финале прошлого розыгрыша Кубка Италии оставил «Ювентус» без трофея.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что судивший Украину арбитр ФИФА показал средний палец темнокожему футболисту.

Фото Getty Images, ФК «Интер»

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