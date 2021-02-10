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Спорт

«Вице-мисс Украина» родила капитану сборной дочь Мелиссу

12:03 10 февраля 2021
Вячеслав Кривцов с женой Элиной

Капитан сборной Украины по баскетболу, завоевавший путевку в финальный турнир чемпионата Европы, 33-летний центровой «Днепра» Вячеслав Кравцов впервые стал папой. 23-летняя жена экс-игрока НБА, «Мисс Тернополь-2015» и «Вице-мисс Украина-2015» Элина родила ему дочь, которой родители дали имя Мелисса. Об этом счастливая мама сообщила на своей странице в Instagram.

Отметим, что знаменитый баскетболист сделал предложение своей эффектной избраннице в сентябре 2019-го, а в конце того же года Вячеслав и Элина (девичья фамилия — Руденко) расписались, после чего баскетболист отправился в Японию, где он в то время играл за один из местных клубов.

Вячеслав Кравцов — чемпион Украины в составе «Киева» и «Донецка», поигравший также в клубах США, Китая, России, Испании, Турции и Японии. Элина — модель, в свое время снявшаяся в клипе известного швейцарского певца Pablo Ill, где сыграла роль возлюбленной главного героя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у баскетболиста сборной Украины Максима Пустозвонова родился сын.

Фото Instagram

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