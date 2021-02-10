Легенда мирового тенниса, 39-летняя американка Серена Уильямс, впервые за четыре года не ставшая самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, в который уже раз поразила своих поклонников необычным нарядом на корте (в чем только спортсменка не играла ранее — от джинсовых шорт до белого пальто).

На сей раз четырехкратная олимпийская чемпионка и обладательница 96 (!) титулов WTA в одиночном и парном разрядах, играет на Australian Open в комбинезоне с одной штаниной. Оказалось, что выбор американки отнюдь не случаен. Это своего рода напоминание об уникальных достижениях легкоатлетки Флоренс Гриффит-Джойнер, мировые рекорды которой в беге на 100 и 200 метров держатся уже больше 30 лет. По словам Уильямс, именно знаменитая бегунья-соотечественница вдохновила ее в детстве не только достижениями, но и стилем.

Серена Уильямс и Флоренс Гриффит-Джойнер

По словам Уильямс, костюм сделан из тонкой и легкой ткани, поэтому ей нельзя забывать о нижнем белье.

«Комбинезон придумали в последний момент. Предыдущий дизайн не выглядел в стиле Серены, поэтому команда Nike создала нечто более подходящее, а выпускать его в розницу времени уже не было. Он очень легкий. Если присмотреться — ткань дышащая, перфорированная и невероятно легкая. Так что мне нельзя забывать надевать нижнее белье», — цитирует 39-летнюю Серену Уильямс Tennishead.

Отметим, что на турнире в Мельбурне 11-я ракетка мира Серена Уильямс уже обыграла немку Лауру Зигемунд и сербку Нину Стоянович. В матче третьего круга 11-кратная (!) чемпионка Australian Open (в «одиночке» и в паре) встретится с Анастасией Потаповой из России.

Кстати, в поединке против Стоянович Уильямс-старшая выполнила одну из подач мяча со скоростью 200 км/час. Для сравнения: личный рекорд Серены — 207 км/час, а самую быструю подачу, которую признает WTA, исполнила в 2014 году немка Сабин Лисицки (210,8 км/ч). Кстати, из украинок «за двести» подавала только Надежда Киченок (202 км/ч).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Элина Свитолина успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии.

Фото Twitter Серены Уильямс

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