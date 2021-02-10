27.68 / 27.89 33.32 / 33.73
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Нельзя забывать о нижнем белье, — Серена Уильямс поразила на Australian Open нарядом-напоминанием

14:11 10 февраля 2021
Серена Уильямс

Легенда мирового тенниса, 39-летняя американка Серена Уильямс, впервые за четыре года не ставшая самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, в который уже раз поразила своих поклонников необычным нарядом на корте (в чем только спортсменка не играла ранее — от джинсовых шорт до белого пальто).

На сей раз четырехкратная олимпийская чемпионка и обладательница 96 (!) титулов WTA в одиночном и парном разрядах, играет на Australian Open в комбинезоне с одной штаниной. Оказалось, что выбор американки отнюдь не случаен. Это своего рода напоминание об уникальных достижениях легкоатлетки Флоренс Гриффит-Джойнер, мировые рекорды которой в беге на 100 и 200 метров держатся уже больше 30 лет. По словам Уильямс, именно знаменитая бегунья-соотечественница вдохновила ее в детстве не только достижениями, но и стилем.

Серена Уильямс и Флоренс Гриффит-Джойнер

По словам Уильямс, костюм сделан из тонкой и легкой ткани, поэтому ей нельзя забывать о нижнем белье.

«Комбинезон придумали в последний момент. Предыдущий дизайн не выглядел в стиле Серены, поэтому команда Nike создала нечто более подходящее, а выпускать его в розницу времени уже не было. Он очень легкий. Если присмотреться — ткань дышащая, перфорированная и невероятно легкая. Так что мне нельзя забывать надевать нижнее белье», — цитирует 39-летнюю Серену Уильямс Tennishead.

Отметим, что на турнире в Мельбурне 11-я ракетка мира Серена Уильямс уже обыграла немку Лауру Зигемунд и сербку Нину Стоянович. В матче третьего круга 11-кратная (!) чемпионка Australian Open (в «одиночке» и в паре) встретится с Анастасией Потаповой из России.

Кстати, в поединке против Стоянович Уильямс-старшая выполнила одну из подач мяча со скоростью 200 км/час. Для сравнения: личный рекорд Серены — 207 км/час, а самую быструю подачу, которую признает WTA, исполнила в 2014 году немка Сабин Лисицки (210,8 км/ч). Кстати, из украинок «за двести» подавала только Надежда Киченок (202 км/ч).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Элина Свитолина успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии.

Фото Twitter Серены Уильямс

192

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

Заспанная Мишина опубликовала постельное селфи с Эллертом

Санта Димопулос

Санта Димопулос обратилась к решившей сменить номер телефона Оксане Марченко

Тина Кароль

«Счастливый мужчина этот Балан»: облизнувшая палец Тина Кароль восхитила фанатов

Арсен Мирзоян

Отчаявшийся украинский певец Мирзоян решил торговать своими голыми фото

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер