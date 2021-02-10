Ограничения на перемещение граждан, введенные многими странами Европы из-за обнаружения новых штаммов коронавируса, вынудили УЕФА вносить серьезные коррективы в расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Уже официально решено, что намеченная на 16 февраля первая встреча «Лейпцига» и «Ливерпуля» перенесена из Германии на «Пушкаш Арену» в Будапешт. Там же 24 февраля сразятся «Боруссия» из Менхенгладбаха и клуб Александра Зинченко «Манчестер Сити».

В свою очередь, «Атлетико» и «Челси», по решению УЕФА, будут противостоять друг другу 23 февраля не в Мадриде, а на «Арена Националэ» в Бухаресте (на фото).

Пришлось боссам европейского футбола вносить «ковидные» коррективы и в сетку Лиги Европы (первые матчи 1/16 финала — 18 февраля). К примеру, встреча «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» перенесена из Сан-Себастьяна на «Ювентус Стэдиум» в Турин, игра «Мольде» — «Хоффенхайм» — из Норвегии на «Эстадио-де-ла-Керамика» в испанском Вильярреале, а встреча «Бенфика» — «Арсенал» — из Лиссабона на «Стадио Олимпико» в Риме.

Добавим, что матчи с участием украинских команд состоятся там, где было запланировано ранее. «Динамо», завершившее сбор в Турции разгромом БАТЭ, 18 февраля сыграет против бельгийского «Брюгге» на столичном «Олимпийском» (начало — в 19:55), а «Шахтер», продавший в «Аталанту» полузащитника Виктора Коваленко, в этот же день на арене «Блюмфилд» будет гостить у израильского «Маккаби» из Тель-Авива (22:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный Фрэнк Лэмпард уволен с поста главного тренера «Челси».

Фото uefa.com

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