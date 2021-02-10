25-летнюю модель нашли мертвой в квартире звезды «Баварии» Жерома Боатенга

Бывшая девушка чемпиона мира по футболу и победителя Лиги чемпионов в составе «Баварии» Жерома Боатенга 25-летняя Кася Ленхардт скончалась всего через неделю после расставания со знаменитым футболистом, сообщает Bild. Родившуюся в Польше модель вечером 9 февраля нашли мертвой в многоквартирном доме в Берлине.

У полиции есть основания полагать, что красавица, у которой остался пятилетний сын от предыдущих отношений, совершила самоубийство. По информации немецких СМИ, квартира, в которой произошла трагедия, могла принадлежать Жерому Боатенгу. По крайней мере, как утверждает dailymail.co.uk, на дверном звонке значатся именно его инициалы.

Смерть Каси Ленхардт, которая обрела популярность в 2012 году после успешного выступления в телешоу «Топ-модель Германии», подтвердила ее подруга Сара Кулька.

«Покойся с миром. Ты замечательный человек, я скучаю по тебе и хотела бы попрощаться. Я надеюсь, что ты обретешь сейчас покой, и верю, что правда откроется, как ты бы этого хотела. Я никогда не забуду тебя, я не знаю никого, кто мог бы смеяться, как ты. Много сил твоей семье», — написала Сара Кулька в Instagram.

Кася Ленхардт была известной моделью

Напомним, что знаменитый футболист Жером Боатенг и Кася Ленхардт встречались 15 месяцев, но совсем недавно расстались после взаимных оскорблений и обвинений (в частности, в начале января девушка, находясь выпившей за рулем, разбила дорогой автомобиль игрока «Баварии»). Под грудью модели осталось тату с именем Жером…

Роман Жерома и Каси продлился 15 месяцев

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Италии закрутил роман с красавицей-моделью, которая старше его на 12 лет.

Фото SplashNews.com, Instagram

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