Украине в смешанной эстафете не хватило полсекунды до медали чемпионата мира по биатлону

В среду, 10 февраля, в словенской Поклюке стартовал чемпионат мира по биатлону. В первой гонке состязаний — смешанной эстафете 4×6 км — cборную Украины среди 27 команд представляли новоиспеченный чемпион Европы Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

На первом этапе Прима допустил один промах при стрельбе лежа и, чисто отработав на «стойке», передал эстафету четвертым с отставанием 13,6 сек. от лидера — команды Беларуси. Пидручный здорово шел по дистанции и даже с одним дополнительным патроном на «лежке» и двумя осечками при стрельбе из положения стоя пришел к финишу своего этапа на третьей позиции, отставая от шедшей первой Норвегии на 55,4 сек. Призер этапа Кубка мира в Антхольце Джима (на фото) на практически родной для себя трассе (Юлия под руководством словенца Уроша Велепеца часто тренируется в Поклюке) один раз промахнулась на первом огневом рубеже и ни разу на втором. В итоге Пидгрушная ушла на заключительный отрезок гонки второй (на передаче эстафеты Норвегия опережала «желто-синих» на 39,3 сек., а шедшая третьей Швеция отставала от нас на 17,8 сек.). Наша олимпийская чемпионка чисто отработала на «лежке», но, к сожалению, все испортила «стойка» — три дополнительных патрона. И все же, уйдя на последний круг четвертой, Елена показала лучшее время среди всех биатлонисток, настигла шведку Ханну Эберг, но все же проиграла сопернице на финише… полсекунды, финишировав четвертой.

Первое «золото» чемпиона мира прогнозируемо завоевала Норвегия (Лагрейд, Й.-Т. Бе, Экхофф, Ройзеланд), «серебро» досталось Австрии (Коматц, Эдер, Здуц, Хаузер), а «бронза» соответственно — Швеции (Самауэльссон, Понсилуома, Перссон, Х. Эберг).

Чемпионат мира. Смешанная эстафета

1. Норвегия (штрафные круги и промахи — 0+11) — 1:20:19,3;

2. Австрия (0+2) +27,0;

3. Швеция (0+8) +30,6;

4. Украина (0+8) +31,1;

5. Франция (1+10) +46,2;

6. Италия (0+6) +58,9.

Напомним, что в сезоне-2010/2011 сборная Украины в составе Пидгрушной, Виты Семеренко Семенова и Седнева в смешанной эстафете на трассе Поклюке завоевала «серебро», уступив на финише лишь команде Швеции. А в прошлом году на чемпионате мира наша команда (Меркушина, Джима, Прима и Пидручный, заработавший круг штрафа) в этой дисциплине заняла пятое место.

В пятницу, 12 февраля, на мировом первенстве в Словении запланирована (в 15:30) мужская спринтерская гонка на 10 км.

К сожалению, на ЧМ-2021 уже выявлены три случая заражения коронавирусом. По информации пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU), положительные тесты на ковид сдали главный тренер сборной Австрии, знаменитый немецкий экс-биатлонист Рикко Гросс и два представителя СМИ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире гонки чемпионата мира по биатлону.

Фото biathlonworld.com

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